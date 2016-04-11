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mart ayında en çok satan pc oyunları!

MART AYINDA EN ÇOK SATAN PC OYUNLARI!

Daha önceki dosyalarımızda Sony PS3, Sony PS4, Xbox One ve Nintendo platformlarının en çok satan yapımlarını sizin için derlemiştik. Sırada, ilk gözdemiz PC bulunuyor.

Tarih : 11 Nisan 2016, 09:52
Puan Ver : Mart Ayında En Çok Satan Pc Oyunları!(5/10)2


 



Daha önceki dosyalarımızda Sony PS3, Sony PS4, Xbox One ve Nintendo platformlarının en çok satan yapımlarını sizin için derlemiştik. Sırada, ilk gözdemiz PC bulunuyor.



Konsol oyunları, şu günlerde her ne kadar biraz daha popüler gözükse de, optimal bir PC ile oynanan oyunlarının tadı hala (en azından bu satırların yazarı için) eşsiz. PC, konsol yapımlarının aksine; düşük bütçelerle geliştirilen yapımlara da fırsat tanıyor. 16 bitlik grafiklerle donanmasına rağmen, tam bir keyif canavarı olan Stardew Valley bunun kanlı canlı kanıtı. 26 Şubat'ta piyasaya sürülen Stardew Valley, Harvest Moon serilerinden ilham alınan bir RPG-Simülasyon yapımı. Amacınız kendinizi sürekli geliştirerek, en verimli çiftliği kurmak. Bütçesi yalnızca binlerce dolarla nitelendirilecek yapım kısa sürede, Plants Vs Zombies gibi, klasikler arasına girdi.



Karşınızda Steam platformuna göre, en çok satan PC oyunları:



1. Stardew Valley



2. Tom Clancy's The Division



3. Far Cry Primal



4. Tom Clancy's The Division Gold Edition



5. Fallout 4 Season Pass



6. Rise of The Tomb Raider



7. Grand Theft Auto 5



8. Factorio



9. Counter-Strike: Global Offensive



10. SuperHOT



Lucifer, Cennete Yükseldi!








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