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mart ayı ihracat rakamları açıklandı

MART AYI İHRACAT RAKAMLARI AÇIKLANDI

Otomotiv endüstrisi, 2 milyar 712 milyon 809 bin dolarla mart ayında en fazla ihracat gerçekleştiren sektör oldu

Tarih : 01 Nisan 2017, 12:37
Puan Ver : Mart Ayı İhracat Rakamları Açıklandı(10/10)10


Mart ayında en fazla ihracat artışı yüzde 87,3 ile gemi ve yat, yüzde 75,4 ile de mücevher sektörlerinde kaydedildi.



Geçen ay Türkiye'nin toplam ihracatının yüzde 64'ünü gerçekleştiren sanayi grubunda 2016'nın aynı ayına göre yüzde 20,6'lik artışla 8 milyar 717 milyon 977 bin dolarlık ihracat yapıldı.



Aynı dönemde toplam ihracatın yüzde 8,1'ini oluşturan tarım grubunda yüzde 9,9'luk artışla 1 milyar 107 milyon 981 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Toplam ihracattan yüzde 2,8 pay alan madencilik grubunda ise yüzde 44,1'lik artışla 382 milyon 765 bin dolarlık ihracat gerçekleştirildi.



 



kaynak:timetürk








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