

YouTube'da kanalı bulunan "Paranormal Crucible" adlı kullanıcının geçtiğimiz günlerde yüklediği video kısa sürede onbinlerce kez görüntülendi.







Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafından Mars'a gönderilen Curiosity uzay aracının çektiği fotoğraflardan yola çıkan kullanıcı, Mars'ta tropikal ağaçların bulunduğunu öne sürdü. Kullanıcının incelediği fotoğrafta, Mars yüzeyinde dik duran bir cisim göze çarpıyor. Söz konusu cismin görüntüsünü bilgisayar yardımıyla netleştiren "Paranormal Crucible" adlı kullanıcı, bu cismin bir ağaç kalıntısı olduğunu iddia ediyor.







Kimi kullanıcılar bunun sadece tuhaf biçimli bir kaya olduğunu sölyese de bazı uzay meraklıları videonun altına "Gerçekten inanılmaz" ve "Çok şaşırmamak lazım. Mars'ta bize şaşırtıcı gelecek daha neler bulunacak merak ediyorum" gibi yorumlar da yapıldı.







kaynak:sabah