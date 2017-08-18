MARS'TA BUZ HALİNDE ÇOK MİKTARDA SU KEŞFEDİLDİ
Bilim insanları inanılmaz buluşa imza attı. Mars'ın ekvatoru yakınlarında yer altında buz halinde çok miktarda su bulundu.
Mars Odyssey isimli NASA uydusundan alınan verileri analiz eden bilim insanları müthiş bir buluşa imza attı. Mars'ın ekvatorunda, buz halinde ve "hatırı sayılır miktarda" su olduğu ortaya çıktı.
MARS'IN EKSENİ ESKİDEN DAHA FARKLIYDI
Bilim insanlarının görüşüne göre, ekvatordaki su varlığı, Mars ekseninin eskiden şimdikinden çok farklı olduğunu gösteriyor, aksi takdirde gezegenin bu sıcak bölgesinde buz birikintileri oluşamazdı.
GÜÇLÜ TSUNAMİ İZLERİ BULUŞU DOĞRULUYOR
Bazı bilim insanların tahminine göre, Mars yüzeyinde sıvı halinde su sadece büyük meteorlar düşmesi ve yanardağların püskürmesi sırasında buzların erimesi sonucu oluşuyordu. Kızıl Gezegen'deki güçlü tsunami izleri bu savı doğruluyor nitelikte.
Kaynak: Sputnik
Kaynak: haberinburada
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