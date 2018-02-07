Galatasaray'ın golcü futbolcusu Bafetimbi Gomis, Marsilya'da çok özleniyor. Sezon başında Fransız ekibinden ayrılarak Türkiye'ye gelen yıldız forvet, takım arkadaşları tarafından unutulamıyor.

Marsilya'nın yıldız ismi Florian Thauvin, Fransız basınına yaptığı değerlendirmede Gomis'in eksikliğinin epeyce hissedildiğini söyledi.

"BANA ÇOK YARDIM EDİYORDU"

Thauvin, "Gomis'in ayrılmasından dolayı çok üzgünüm. Üzgünüm çünkü Gomis bize saha içinde çok yardım ediyor, destek oluyordu. Ayrıca benim futbol hayatım ve özel hayatımda da ayrı bir yeri vardı, bana hep yardım ederdi. Bugün Gomis'i çok özlüyorum. Şimdi Marsilya'da olmasını istediğim çok iyi bir arkadaş Gomis, burada olmasını çok isterdim. Bugün onu çok özlüyorum ancak bu vesileyle de teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: haberinburada