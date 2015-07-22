

Gitar tutkunlarının en güvendiği markalardan birisi olan Marshall, kulaklığı ve bluetooth hoparlöründen sonra akılı telefon pazarına da giriş yapıyor.



Müzik tutkunlarının oldukça yakından bildiği Marshall markası bir süredir yeni ürünlerle kullanıcılarının karşısına çıkmaktaydı. Bu bağlamda yeni nesil kulaklıklar ve Bluetooth hoparlör sistemi ile markaya bağımlılığı olanların kalbini çalmayı başaran Marshall başarılı ürünlerine akıllı telefon ile devam edecek gibi görünüyor.



Marshall London adı altında tanıtılan telefon donanım anlamında pek başarılı değil ama özellikle yazılım ve ses deneyimi konusunda büyük yenilikler barındırıyor. Amfi üreticisi olarak bilinen ve ünlenen Marshall yeni nesi telefonunda 2 farklı kulaklık çıkışı ve özelleştirilmiş Marshall amfisi kullanıyor. Böylelikle aynı müziğin ya da farklı müziklerin farklı kulaklıklardan dinlenebilmesine olana sağlanmakta. Bu da DJ işi ile uğraşan birçok kişinin aklını başından alabilir, zira bu akıllı telefon pazarında bir ilk.



Marshall London'ın teknik özellikleri ise şöyle;



4,7 inç 1280×720 piksel IPS LCD ekran



64 bit Snapdragon 410 işlemci



16 GB Hafıza, Mikro SD kart ile genişletilebilir



2 GB RAM



Arkada 8 megapiksel, önde 2 megapiksel kamera



Wolfson DSP



Görüldüğü üzere Marshall London donanım anlamında pek fazla şey sunmuyor ama bu açığını üzerinde gelen özelleştirilmiş yazılımlar ve arayüzle kapatıyor. Zira telefon tam bir müzik telefonu. FLAC dosyalarının kayıpsız oynatılması ve özel DJ uygulamaları sayesinde Marshall önümüzdeki dönemde çok daha iyi telefonlara imza atacaktır diye düşünüyoruz. Telefonun Amerika'da ki satış fiyatı 499 dolar, Avrupa'da ise 399 £ üzerinden satılacak.