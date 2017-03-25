

Oteller zinciri Marriott, Siri ve Alexa'yı test ediyor. Şirket, sanal asistanları odalarında kullanarak müşterilerine verdiği hizmete teknoloji katmak istiyor.



Teknolojinin gelişmesiyle ‘akıllı' kavramı, hayatımızda her geçen gün daha büyük bir yer kaplıyor. Akıllı ev konseptleri, ülkemizde bazı bölgelerdeki yeni evlerde hayata geçiyor. Ancak sadece son kullanıcılar değil, büyük sektörler de bu gelişmelerin kaymağını yiyor. Oteller gibi büyük işletmeler de imkanları vasıtasıyla bu teknolojik gelişmelere daha kolay erişebiliyor. Bu gelişmelerin akabinde oteller yurtdışında ‘akıllanmaya' başladı. Marriottoteli, odalarında kullanacağı sanal asistanlar Siri ve Alexa'yı test ediyor.



Yurtdışında çıkan haberlere göre Marriott, Amerika, Boston'dakiotelinde Apple'ınSiri'sinive Amazon'un Alexa'sınıtest ediyor. Sirive Alexagibi sanal asistanların kullanımı, otel müşterilerinin ses komutlarıyla oda ışıklarını açıp kapatmak, perdeleri kapatmak, oda sıcaklığını ayarlamak, televizyon kanallarını değiştirmek vb. gibi temel kontrol imkanları sağlayacak. Açıkçası bunlar, akıllı evlerde gördüğümüz uygulamalardan fazlası değil. Ancak otele dinlenmeyen gelen müşterilerin konforunu arttıracak detaylar.



Şirketin testlerini sürdürerek, hangi sistemi kullanacağına dair kararını yıl ortasına doğru vermesi bekleniyor. Apple'ın HomeKituygulaması ile akıllı ev eşyaları – araçları sattığı ve bu konuda deneyimli olduğu biliniyor. Öte yandan Amazon'unda Alexa'yıüçüncü parti geliştiricilere ve cihaz üreticilerine sunmasıyla çıkış yaptığı söyleniyor.



Marriottoteli, odalarına hangi sistemi dahil eder şimdilik bilinmez ama günümüz teknolojisinin konforunu yakında otellerde ve diğer alanlarda daha fazla göreceğiz.



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