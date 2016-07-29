

15 Temmuz gecesi saat 05.30 sıralarında bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde, saldırının ardından karma timdeki askerleri almaya gelen Sikorsky helikoptere polislerin uzun namlulu silahlarla ateş ettiği görüldü. Sahilde boş alana inmeye çalışan helikopterin Marmaris Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polisler tarafından yoğun ateş sonucu geri çekilmesi sırasında sahilde bulunan karma timdeki askerlerden birinin de terk edildiklerini düşünüp öfkelenerek izli mermi ile helikopteri vurmaya çalıştığı dikkati çekti.







Sahilde tek başına atış yapan bu asker izli mermi atışıyla yerinin belli olması üzerine hızla sokak aralarına girerek gözden kayboldu.