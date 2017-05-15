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MARMARİS'TEKİ KAZAYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY!


MARMARİS'TEKİ KAZAYLA İLGİLİ DİKKAT ÇEKEN DETAY!
Tarih : 15 Mayıs 2017, 15:45
Puan Ver : Marmaris'teki Kazayla İlgili Dikkat Çeken Detay!(10/10)12


Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, Marmaris Yolu'ndaki Sakar Geçidi'nde 24 kişinin öldüğü 10 kişinin yaralandığı kazayla ilgili açıklama yaptı. Başsavcı Topuz, "Kazayla ilgili görüntüyü izledim. Midibüs hızlı bir şekilde seyir halindeyken yanındaki aracı solluyor. En dikkat çekici olan ise fren lambasının yanmaması. Kaza sonrası güvenli bir bölgeye çekilen midibüs üzerinde detaylı bir bilirkişi incelemesi yapılacak" dedi.



Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, yaptığı açıklamada, feci kazayla ilgili soruşturmanın derinleştiğini söyledi. Midibüsün koltuk sayısının yasaya göre 30 kişi olması gerektiğini belirten Başsavcı Topuz, ölen ve yaralıların toplamının bu rakamı aştığına dikkati çekti. Topuz, "Araç sahibi B.Ç. yapılan sorgusunu müteakip çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konuldu" dedi.



HEYET KAPSAMLI BİR İNCELEME YAPIYOR



Muğla Cumhuriyet Başsavcısı Necip Topuz, kazaya karışan araç üzerinde bilirkişilerden oluşan bir heyetin kapsamlı bir inceleme yapacağını belirterek şunları söyledi:



FREN LAMBASI YANMIYOR



"Olayın soruşturması ile ilgili başsavcılığımızca gerekli tedbirler alındı. Bu kapsamda, gece boyunca ölen vatandaşlarımızın kimlik tespit ve ölü muayene ve otopsi işlemleri, 3 Cumhuriyet Savcısı ve 3 adli tıp uzmanı ile yeterince yardımcı personel nezaretinde ara verilmeksizin Muğla Adli Tıp Kurumu Şube Müdürlüğü'nde devam etti. Kaza sonrası güvenli bir bölgeye çekilen midibüs üzerinde detaylı bir bilirkişi incelemesi yapılacak. Soruşturma dosyasına trafik ve jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan raporlar temin edildi. Soruşturma çok yönlü devam ediyor. Kazayla ilgili görüntüyü izledim. Midibüs hızlı bir şekilde seyir halindeyken yanındaki aracı solluyor. En dikkat çekici ise fren lambasının yanmaması. 24 kişinin ölümü, 10 kişinin yaralanması olayı ile ilgili soruşturmayı derinleştirdik. Midibüsün koltuk sayısının yasaya göre 30 kişi olması gerekirken, ölen ve yaralıların toplamı bu rakamı aşıyor. Araç sahibi B.Ç., yapılan sorgusunu müteakip çıkarıldığı mahkemece taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olma suçundan tutuklanarak ceza infaz kurumuna konuldu" dedi.



 



kaynak:sabah








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