

Muğla - Marmaris karayolunun Sakar Geçidi mevkiindeki virajlı rampada bir tur midibüsü devrildi. Muğla Valisi Amir Çiçek yaptığı açıklamada, kazada 17 kişinin öldüğünü 13 kişinin yaralandığını açıkladı.







Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen tur midibüsü, Muğla - Marmaris karayolu Sakargeçidi mevkisinde en az 30 metre olduğu tahmin edilen uçuruma yuvarlandı. Kaza yapan araçta bulunan, çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşan grubun bu sabah saatlerinde İzmir Buca'dan, Marmaris'e gitmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.







"ÇOK SAYIDA CAN KAYBI VAR"







Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaptığı açıklamada, "İzmir bölgesinden gelen bir grubun Sakar bölgesinde üst yoldan alt yola düştüğün bilgisi geldi. Durum vahim, çok sayıda can kaybı var. Toplam 42 yolcunun olduğu bana bildirildi. Bu yol Akyaka'ya inen, emniyetli, güvenli bir yoldur. Kazanın sürücü hatasından kaynaklandığını düşünüyorum." dedi.







Olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki kurtarma çalışmaları sürüyor. Yaralılar ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi, Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gönderildi.







kaynak:habertürk