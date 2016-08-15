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marmaris'te rezervasyon patlaması

MARMARİS'TE REZERVASYON PATLAMASI

DARBE girişimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da tatil için gittiği Marmaris'e Kurban Bayramı öncesinde rezervasyon yağıyor. Turizmciler, ilçenin yatak kapasitesi sınırlı olması nedeniyle tatilcileri, son ana kalmayıp, erken rezervasyon yapmaları için uyardı.

Tarih : 15 Ağustos 2016, 11:30
Puan Ver : Marmaris'te Rezervasyon Patlaması(0/10)


Memura izin yasağı kalkması, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılma kararı turizm kentlerinde sevinç yarattı. Tur operatörlerine rezervasyon yağmaya başladı. En gözde turizm cennetinin 15 Temmuz darbe girişimi öncesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatilini yaptığı Marmaris olduğu açıklandı.



"YERLERİNİ AYIRTMADAN GELENLER SAHİLDE GECELEMEK ZORUNDA KALABİLİR"



Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği Marmaris Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı İsmail Özbozdağ, ilçede Kurban Bayramı'nda tatil yapmayı planlayanları şimdiden rezervasyon yaptırmaları konusunda uyardı. Özbozdağ, şöyle dedi:"Marmaris'e iç pazardan çok sayıda rezervasyon talebi geliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmaris'te tatil yapması ve darbe girişimi sonrası ilçenin adının tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmasının, bu durumda, etkili olduğu anlaşılıyor. Ancak, Marmaris'in yatak kapasitesi 70 bin ile sınırlı. Dolayısıyla, doğa harikası güzel ilçemizde tatil yapmak isteyenler, elini çabuk tutup, biran önce rezervasyon yaptırsın. Yerlerini ayırtmadan gelenler aksi takdirde sokakta, sahillerde gecelemek zorunda kalabilirler. Kaldı ki, Ramazan Bayramı da çok hareketli geçmiş, otellerimizde tek bir boş yatak kalmayınca, yüzlerce insan dışarıda, otomobillerinde, satın aldıkları çadırlarda konaklamak zorunda kalmışlardı. Daha bir ay gibi bir süre varken yüzde 70'lik rezervasyon mevcut, Kurban Bayramı'nda yüzde 100 doluluk bekliyoruz."








Etiketler: Marmaris  Te  Rezervasyon  Patlaması    haber

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