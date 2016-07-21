

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bulunduğu Marmaris'teki otele o ayrıldıktan kısa süre sonra helikopterle gelip saldırıda bulunan darbeci askerlerden biri daha yakalandı.







Saldırıya katılan ekipte olan ve kimliği henüz açıklanmayan asker,Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde otostop yapmak isterken yakalandı. Armutalan Mahallesi'nde de kıyafet çalarken görüldükleri belirtilen 3 asker de bu bölgede aranıyor.