MARMARİS'TE OTOSTOP YAPARKEN YAKALANDI
Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatil yapıp ayrıldığı otele helikopterle gelip saldırıda bulunan özel kuvvet askerlerinden biri, Ula İlçesi'nde otostop yaparken yakalandı.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bulunduğu Marmaris'teki otele o ayrıldıktan kısa süre sonra helikopterle gelip saldırıda bulunan darbeci askerlerden biri daha yakalandı.
Saldırıya katılan ekipte olan ve kimliği henüz açıklanmayan asker,Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde otostop yapmak isterken yakalandı. Armutalan Mahallesi'nde de kıyafet çalarken görüldükleri belirtilen 3 asker de bu bölgede aranıyor.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar