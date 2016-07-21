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marmaris'te otostop yaparken yakalandı

MARMARİS'TE OTOSTOP YAPARKEN YAKALANDI

Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tatil yapıp ayrıldığı otele helikopterle gelip saldırıda bulunan özel kuvvet askerlerinden biri, Ula İlçesi'nde otostop yaparken yakalandı.

Tarih : 21 Temmuz 2016, 10:08
Puan Ver : Marmaris'te Otostop Yaparken Yakalandı(6/10)4


CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bulunduğu Marmaris'teki otele o ayrıldıktan kısa süre sonra helikopterle gelip saldırıda bulunan darbeci askerlerden biri daha yakalandı.



Saldırıya katılan ekipte olan ve kimliği henüz açıklanmayan asker,Ula İlçesi Akyaka Mahallesi'nde otostop yapmak isterken yakalandı. Armutalan Mahallesi'nde de kıyafet çalarken görüldükleri belirtilen 3 asker de bu bölgede aranıyor.








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