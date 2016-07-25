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MARMARİS'TE OTEL BASKININA KATILAN DARBECİ 3 ASKER BUGÜN YAKALANDI


MARMARİS'TE OTEL BASKININA KATILAN DARBECİ 3 ASKER BUGÜN YAKALANDI
Tarih : 25 Temmuz 2016, 17:08
Puan Ver : Marmaris'te Otel Baskınına Katılan Darbeci 3 Asker Bugün Yakalandı(5/10)4


15 TEMMUZ darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırıp 2 polisi şehit ettikten sonra kaçan özel karma timden darbeci 3 asker bugün yakalandı. Yakalanan askerlerin Binbaşı Taner Berber ile Astsubaylar İlyas Yaşar ve Gökhan Güçlü olduğu belirtildi.








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