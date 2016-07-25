MARMARİS'TE OTEL BASKININA KATILAN DARBECİ 3 ASKER BUGÜN YAKALANDI
15 TEMMUZ darbe gecesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele saldırıp 2 polisi şehit ettikten sonra kaçan özel karma timden darbeci 3 asker bugün yakalandı. Yakalanan askerlerin Binbaşı Taner Berber ile Astsubaylar İlyas Yaşar ve Gökhan Güçlü olduğu belirtildi.
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