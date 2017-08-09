Yüzlerce Kişiden 500 Milyon Liralık Dolandırıcılık Yapan Oğul Yakalandı, Baba Aranıyor
İngiliz Basını: Ruslar, Milli Takımımızın Bilgileri İçin Casus Gönderecek
Savcılığa Şikayete Giden Vatandaş, Kendi Hatasını Anlayınca Dilekçeyle Özür Diledi
Adil Öksüz'ün Maklube Görüntüleri Ortaya Çıktı!
Diyarbakır'da Patlamada Yaralanan Korucu, Hastanede Şehit Oldu
İspark'ın Havalimanı Otoparkları 2 Saat Ücretsiz Olacak
Neymar Ve Mbappe'ye 400 Milyon Ödeyen Psg, Kante İçin 110 Milyon Euro Teklif Edecek
Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu

Marmaris'te Esnaf Eylem İçin Meydana Döküldü, Turistler Korku Dolu Anlar Yaşadı

MARMARİS'TE ESNAF EYLEM İÇİN MEYDANA DÖKÜLDÜ, TURİSTLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Muğla'nın Marmaris'te sürekli denetim yapılmasından rahatsız olan esnaflar ilçe merkezinde eylem yaptı. Civardaki polisler yaşanan gerginlik nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.

Tarih : 09 Ağustos 2017, 23:20
Puan Ver : Marmaris'te Esnaf Eylem İçin Meydana Döküldü, Turistler Korku Dolu Anlar Yaşadı(5/10)1

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ünlü markaların taklitlerini sattıkları iddia edilen yaklaşık 100 esnaf, marka avukatlarının denetimlerini protesto etmek için ilçe merkezinin ana caddesini trafiğe kapattı.

ESNAF KORNA ÇALDI

Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde ünlü markaların taklitlerini sattıkları ileri sürülen esnaflar, marka avukatlarının sık denetimlerinin iş yapmalarını engellediğini öne sürerek şehrin en işlek caddesinde yolu trafiğe kapattı. Siteler mevkiinde, motosikletleri park edip ve yolun ortasına koydukları taburelere oturarak trafiğe kapatan esnaflar, korna çalan şoförlere de tepki gösterdi.

TURİSTLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI

Kısa sürede gelen polis ekipleri ile esnaf arasında yol ortasında tartışma başladı. İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Müdür Yardımcısı İsmail Toygan'ın araya girerek tartışma engellendi. Bu sırada civardaki turistler yaşanan tartışma karşısında korku dolu anlar yaşadı.

PROTOKOLDE SORUNLARA ÇARE OLUNMASI İSTENDİ

Müdür Sarıkaya, esnaf aralarından bir temsilci isteyerek dükkan içinde görüşme yaptı. Bir saat süren görüşmeler sonunda esnaf yoldan çekilerek eylemine son verdi. Eylemi sonlandıran esnaflar, aralarından seçtikleri temsilciler aracılığıyla ilçe protokolü ile görüşerek sorunlarına çare olmalarını isteyeceği öğrenildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Marmaris  Te  Esnaf  Eylem  İçin  Meydana  Döküldü  Turistler  Korku  Dolu  Anlar  
Yaşadı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER