MARMARİS'TE ESNAF EYLEM İÇİN MEYDANA DÖKÜLDÜ, TURİSTLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Muğla'nın Marmaris'te sürekli denetim yapılmasından rahatsız olan esnaflar ilçe merkezinde eylem yaptı. Civardaki polisler yaşanan gerginlik nedeniyle korku dolu anlar yaşadı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, ünlü markaların taklitlerini sattıkları iddia edilen yaklaşık 100 esnaf, marka avukatlarının denetimlerini protesto etmek için ilçe merkezinin ana caddesini trafiğe kapattı.
ESNAF KORNA ÇALDI
Alınan bilgiye göre, öğle saatlerinde Siteler Mahallesi'nde ünlü markaların taklitlerini sattıkları ileri sürülen esnaflar, marka avukatlarının sık denetimlerinin iş yapmalarını engellediğini öne sürerek şehrin en işlek caddesinde yolu trafiğe kapattı. Siteler mevkiinde, motosikletleri park edip ve yolun ortasına koydukları taburelere oturarak trafiğe kapatan esnaflar, korna çalan şoförlere de tepki gösterdi.
TURİSTLER KORKU DOLU ANLAR YAŞADI
Kısa sürede gelen polis ekipleri ile esnaf arasında yol ortasında tartışma başladı. İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve Müdür Yardımcısı İsmail Toygan'ın araya girerek tartışma engellendi. Bu sırada civardaki turistler yaşanan tartışma karşısında korku dolu anlar yaşadı.
PROTOKOLDE SORUNLARA ÇARE OLUNMASI İSTENDİ
Müdür Sarıkaya, esnaf aralarından bir temsilci isteyerek dükkan içinde görüşme yaptı. Bir saat süren görüşmeler sonunda esnaf yoldan çekilerek eylemine son verdi. Eylemi sonlandıran esnaflar, aralarından seçtikleri temsilciler aracılığıyla ilçe protokolü ile görüşerek sorunlarına çare olmalarını isteyeceği öğrenildi.
Kaynak: haberinburada
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