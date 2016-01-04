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marmaris'te deprem, suların çekilmesi neye işaret ?

MARMARİS'TE DEPREM, SULARIN ÇEKİLMESİ NEYE İŞARET ?

Marmaris'te deprem endişesi, suların çekilmesi neye işaret ? Marmaris'te denizin 5-10 metre çekilmesi, bazı bölgelerde ise adacılar oluşması endişe yarattı.

Tarih : 04 Ocak 2016, 15:53
Puan Ver : Marmaris'te Deprem, Suların Çekilmesi Neye İşaret ?(6/10)5


Marmaris'te deprem endişesi, suların çekilmesi neye işaret ? Marmaris'te denizin 5-10 metre çekilmesi, bazı bölgelerde ise adacılar oluşması endişe yarattı. Marmaris'te denizin 5-10 metre çekilmesi, bazı bölgelerde ise adacılar oluşması, endişe yarattı. Jeofizik Yüksek Mühendisi Hakan Beyaz, bunun atmosferik şartlarda basıncın hakim olduğu bir durum olduğunu belirterek, halk arasında bunun deprem habercisi olduğuna dair yayılan dedikodulara itibar edilmemesini istedi.



Yeni yılın ilk günlerinde Atatürk Caddesi'nden İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik sahil şeridinde deniz yer yer 5-10 metre arasında çekildi. İlçe merkezinden 10 kilometre uzaklıktaki Yalancıboğaz ile Adaköy Mahallesi'nde de denizde adacıklar oluştu. Denizdeki çekilme ve adacıkların oluşması Marmarisliler'i endişelendirdi. Yat Limanı ve Kordon Caddesi'nde iskelelerin temellerinin görünmesine neden olacak kadar yaşanan deniz çekilmesi dikkat çekerken, birçok kişi bunu cep telefonları ile görüntüleyip, yakınlarıyla paylaştı.



 








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