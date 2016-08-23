O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MARMARİS'E GİDEN DARBECİ OTEL BASKININI ANLATTI


MARMARİS'E GİDEN DARBECİ OTEL BASKININI ANLATTI
Tarih : 23 Ağustos 2016, 09:13
Puan Ver : Marmaris'e Giden Darbeci Otel Baskınını Anlattı(0/10)


15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele baskın yapan timde yer alan Astsubay Üstçavuş Yakup Özcan'ın ifadesi ortaya çıktı. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Özcan'ın anlattıkları, aslında o suikast timindeki askerlerin gerçeği bildiğini ortaya koydu. Habertüek'ten Fevzi Çakır'ın ulaştığı ifadede Tutuklanan ve TSK'dan atılan Astsubay Özcan'ın şok ifadeleri özetle şöyle:



YAVRU BAYKUŞLAR: 11 Temmuz'da Astsubay Ömer Faruk Göçmen beni aradı. (Gölcük'teki) Eğitim bittikten sonra Ankara'ya dönmeden İzmir'e gelmemi söyledi. Durum şüpheliydi ama gitmek zorundaydım. 2 arkadaşımla 13 Temmuz sabahı üsse gittik. 14 Temmuz'da Binbaşı Taner Berber, Üstçavuş Göçmen ve Başçavuş Zekeriya Kuzu beni çağırdı. Telefonumu açık tutmamı ve olanlardan kimseye bahsetmememi söylediler. Göçmen, 1.5 ay önce ‘Yavru Baykuşlar' adlı WhatsApp grubu kurdu. Normal muhabbetler yaparken, olaydan birkaç gün önce, vatan ve millet şiirleri paylaşmaya başladı.



GRUPTAN ÇAĞRI: 15 Temmuz'da görev yerimize gittik. Mesai yaptık, merak içindeydik. 16.30 civarı komutanımız Binbaşı Taner eve gidebileceğimizi söyledi. ‘Gruptan mesaj gelecek tekrar geleceksiniz' dedi.



 SİLAHLARI HAZIRLADIK: Bir süre sonra birliğe döndük. Açıklama beklerken, bizi mühimmat deposuna götürdüler. Balistik kask, hücum yeleği, çantalar hazırlanıyordu. Silahlarımızda gece görüşü ve optik nişangâh olmasını istediler. Bu şekilde hazır olan silahları ve ekstra mühimmatı aldık. Daha sonra Taner Binbaşı, Hasan Üsteğmen ve Zekeriya Başçavuş geldi ve 14 Özel Kuvvetler personelinin de geleceğini söylediler.








Etiketler: Marmaris  E  Giden  Darbeci  Otel  Baskınını  Anlattı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER