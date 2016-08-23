

15 Temmuz gecesi Marmaris'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kaldığı otele baskın yapan timde yer alan Astsubay Üstçavuş Yakup Özcan'ın ifadesi ortaya çıktı. Çiğli 2. Ana Jet Üs Komutanlığı'nda görevli Özcan'ın anlattıkları, aslında o suikast timindeki askerlerin gerçeği bildiğini ortaya koydu. Habertüek'ten Fevzi Çakır'ın ulaştığı ifadede Tutuklanan ve TSK'dan atılan Astsubay Özcan'ın şok ifadeleri özetle şöyle:







YAVRU BAYKUŞLAR: 11 Temmuz'da Astsubay Ömer Faruk Göçmen beni aradı. (Gölcük'teki) Eğitim bittikten sonra Ankara'ya dönmeden İzmir'e gelmemi söyledi. Durum şüpheliydi ama gitmek zorundaydım. 2 arkadaşımla 13 Temmuz sabahı üsse gittik. 14 Temmuz'da Binbaşı Taner Berber, Üstçavuş Göçmen ve Başçavuş Zekeriya Kuzu beni çağırdı. Telefonumu açık tutmamı ve olanlardan kimseye bahsetmememi söylediler. Göçmen, 1.5 ay önce ‘Yavru Baykuşlar' adlı WhatsApp grubu kurdu. Normal muhabbetler yaparken, olaydan birkaç gün önce, vatan ve millet şiirleri paylaşmaya başladı.



GRUPTAN ÇAĞRI: 15 Temmuz'da görev yerimize gittik. Mesai yaptık, merak içindeydik. 16.30 civarı komutanımız Binbaşı Taner eve gidebileceğimizi söyledi. ‘Gruptan mesaj gelecek tekrar geleceksiniz' dedi.







SİLAHLARI HAZIRLADIK: Bir süre sonra birliğe döndük. Açıklama beklerken, bizi mühimmat deposuna götürdüler. Balistik kask, hücum yeleği, çantalar hazırlanıyordu. Silahlarımızda gece görüşü ve optik nişangâh olmasını istediler. Bu şekilde hazır olan silahları ve ekstra mühimmatı aldık. Daha sonra Taner Binbaşı, Hasan Üsteğmen ve Zekeriya Başçavuş geldi ve 14 Özel Kuvvetler personelinin de geleceğini söylediler.