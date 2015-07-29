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marmaris dünyanın en zengin prensini ağırladı

MARMARİS DÜNYANIN EN ZENGİN PRENSİNİ AĞIRLADI

20 kişilik ailesi ile bir süre kafeteryada oturarak su ve alkolsüz meşrubatları içen Velid, gelen hesaba 5 bin dolar bıraktığı iddia edildi.

Tarih : 29 Temmuz 2015, 09:27
Puan Ver : Marmaris Dünyanın En Zengin Prensini Ağırladı(7/10)7


 MUĞLA'nın Marmaris İlçesi'nin sokaklarında dünyanın en zenginleri listesinde 34'ncü sırada yer alan Suudi Arabistanlı İşadamı Prens El Velid Bin Talal dolaştı. Yat Limanı'nda ailesi ve korumalarıyla dolaşan Prens El Velid, "Türkiye çok güzel herkese teşekkür ederim" dedi.








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