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MARMARA'YI LODOS VURDU...


MARMARA'YI LODOS VURDU...
Tarih : 07 Ocak 2016, 12:18
Puan Ver : Marmara'yı Lodos Vurdu...(9/10)11


İSTANBUL'da etkili olan lodos denizde dev dalgalar oluşturdu. Beşiktaş, Bakırköy ve Kadıköy sahillerinde zaman zaman boyu 3-4 metreyi bulan dalgalar oluştu. Dev dalgalar ve kuvvetli rüzgar deniz ulaşımını da  etkiledi. Bazı seferlerde aksamalar yaşandı.



METEOROLOJİ'DEN KRİTİK UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün dün yaptığı açıklamada ise, "Güney yönlerden rüzgarların bu gece saatlerinde kuzey iç ve batı kesimlerde kuvvetli (30-50 km/saat), Marmara'nın batısında yer yer fırtına, Perşembe Marmara, Ege, Karadeniz İç Anadolu ile Akdeniz bölgesinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde (50-80 km/saat yer yer 90 km/saat) esmesi bekleniyor. Cuma günü de rüzgarın doğu bölgelerde güneyli yönlerden kuvvetli yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Kuvvetli rüzgarların oluşturabileceği başta soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler olmak üzere, ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilmişti.








Etiketler: Marmara    Lodos  Vurdu    haber

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