MARMARAY'DAKİ 'ACİLEN BOŞALTIN' ANONSUNUN NEDENİ BELLİ OLDU
Marmaray istasyonlarında “Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir” anonsu yapıldı. Kısa bir süre sonra bakanlıktan yapılan açıklama, acil durum anonsunun nedeni belli oldu.
İstanbul'da Marmaray'da yolcular peronlardan boşaltıldı. Marmaray istasyonlarında yapılan anonslarda “Sayın yolcularımız lütfen dikkat. Acil bir durum nedeniyle tüm yolcuların peronları derhal terketmeleri gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.
NEDENİ BELLİ OLDU
Hürriyet'e bilgi veren Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı yetkilileri, yangın alarmındaki arızadan dolayı sistemi otomatik boşaltma alarmı verdiğini belirttiler.
YENİDEN ULAŞIMA AÇILDI
Bu nedenle sistemin düzeltilip Marmaray'ın yeniden normal ulaşıma açıldığını vurguladılar.
kaynak:hürriyet
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