

Teknik arıza dolayısıyla Marmaray'ın Ayrılıkçeşmesi yönüne seferler yapılamıyor.







Alınan bilgiye göre, Ayrılıkçeşmesi istasyonundan Marmaray'a binen vatandaşlar, teknik arıza anonsu üzerine raylı sistemden indirildi.



Vatandaşlar diğer toplu taşıma araçlarına yönlendirildi.







Marmaray'ın Kazlıçeşme-Üsküdar hattında sorun yaşanmadığı öğrenildi.