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marmaray seferleri normale döndü

MARMARAY SEFERLERİ NORMALE DÖNDÜ

İstanbul'da bu sabah saatlerinde Marmaray seferlerinde aksamalar yaşandı. Arıza nedeniyle yaşanan gecikmeler, saat 13.00 itibariyle seferler normale döndü

Tarih : 29 Haziran 2016, 14:47
Puan Ver : Marmaray Seferleri Normale Döndü(8/10)6


İstanbullular, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısının şokunu yaşıyor.



Marmaray seferlerinde bu sabah saatlerinde arıza meydana geldi.



Marmaray'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, teknik bir nedenden dolayı seferlerin gecikme yaşandığı bildirildi.



Arıza nedeniyle Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu.



Üsküdar istasyonuna gelen yolcular, görevliler tarafından başka ulaşım araçlarına yönlendirildi. 



Seferler 1 saat sonra gecikmeli olarak başladı.  Marmaray'da seferler 10 dakika aralıklarla yapıldı ancak zaman zaman gecikme yaşandı.



Ancak saat 13.00'den sonra seferler nonmale döndü.








Etiketler: Marmaray  Seferleri  Normale  Döndü    haber

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