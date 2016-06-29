

İstanbullular, Atatürk Havalimanı'nda yaşanan terör saldırısının şokunu yaşıyor.







Marmaray seferlerinde bu sabah saatlerinde arıza meydana geldi.







Marmaray'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, teknik bir nedenden dolayı seferlerin gecikme yaşandığı bildirildi.







Arıza nedeniyle Marmaray istasyonlarında yoğunluk oluştu.







Üsküdar istasyonuna gelen yolcular, görevliler tarafından başka ulaşım araçlarına yönlendirildi.







Seferler 1 saat sonra gecikmeli olarak başladı. Marmaray'da seferler 10 dakika aralıklarla yapıldı ancak zaman zaman gecikme yaşandı.







Ancak saat 13.00'den sonra seferler nonmale döndü.