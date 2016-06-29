İstanbul'un en çok kullanılan metrolarından olan Marmaray'da seferler durduruldu. Seferler yaklaşık bir saat sonra gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.



İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren aksaklığın ardından seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.







DİĞER ULAŞIM ARAÇLARINA YÖNLENDİRİLDİLER







Marmaray'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, teknik bir nedenden dolayı seferlerin 'gecikmeli olarak gerçekleştirildiği' belirtildi. Bu arada, Marmaray'ın Üsküdar istasyonuna gelen yolcular, görevliler tarafından başka ulaşım araçlarına yönlendiriliyor.







VATANDAŞLAR TERÖR KORKUSUYLA ENDİŞE YAŞADI







Marmaray'ı kullanan bazı vatandaşlar ise Atatürk Havalimanı'nda dün yaşanan terör saldırısı nedeniyle endişe yaşadı.