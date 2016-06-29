O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

marmaray seferleri gecikmeli yapılıyor

MARMARAY SEFERLERİ GECİKMELİ YAPILIYOR

İstanbul'un en çok kullanılan metrolarından olan Marmaray'da seferler durduruldu. Seferler yaklaşık bir saat sonra gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.

Tarih : 29 Haziran 2016, 10:30
Puan Ver : Marmaray Seferleri Gecikmeli Yapılıyor(6/10)6


 İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakasını birbirine bağlayan Marmaray'da teknik bir arıza nedeniyle seferler durduruldu. Yaklaşık 1 saat süren aksaklığın ardından seferler gecikmeli olarak yapılmaya başlandı.



DİĞER ULAŞIM ARAÇLARINA YÖNLENDİRİLDİLER



Marmaray'ın internet sitesinden yapılan duyuruda, teknik bir nedenden dolayı seferlerin 'gecikmeli olarak gerçekleştirildiği' belirtildi. Bu arada, Marmaray'ın Üsküdar istasyonuna gelen yolcular, görevliler tarafından başka ulaşım araçlarına yönlendiriliyor.



VATANDAŞLAR TERÖR KORKUSUYLA ENDİŞE YAŞADI



Marmaray'ı kullanan bazı vatandaşlar ise Atatürk Havalimanı'nda dün yaşanan terör saldırısı nedeniyle endişe yaşadı.








Etiketler: Marmaray  Seferleri  Gecikmeli  Yapılıyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER