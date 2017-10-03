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Marmaray arızalandı! Vatandaşlar tünellerden yürümek zorunda kaldı

MARMARAY ARIZALANDI! VATANDAŞLAR TÜNELLERDEN YÜRÜMEK ZORUNDA KALDI

Marmaray'da elektrik tellerinin kopması nedeniyle 1 saatten daha uzun süre boyunca seferler yapılamadı. Vagonlarda kalan vatandaşlar, tünellerden yürüyerek istasyonlara çıkmayı başardı.

Tarih : 03 Ekim 2017, 17:10
Puan Ver : Marmaray Arızalandı! Vatandaşlar Tünellerden Yürümek Zorunda Kaldı(8/10)4

Marmaray'da elektrik tellerinin kopmasından kaynaklandığı öğrenilen arıza nedeniyle saat 14.45'ten beri yapılamayan seferler yeniden normale döndü.

KEPÇENİN ÇALIŞMASI, TEKNİK ARIZAYA NEDEN OLDU

Marmaray seferleri 14.45'te durdu. Marmaray'dan yapılan açıklamada, "Teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz ikinci bir bildiriye kadar durdurulmuştur" denildi. Yetkililerden alınan bilgiye göre, Ayrılıkçeşme'de kazı çalışması yapan bir kepçenin enerji nakil hattını koparması nedeniyle seferler yapılamadı.

VATANDAŞLAR TÜNELDE YÜRÜDÜ

Marmaray'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. O anlar cep telefonuyla görüntülenip sosyal medyada paylaşıldı.

DURAKLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

Bu arada Marmaray'ı kullananlar seferlerin durdurulmasıyla tünelde bir süre yürüdü. Marmaray'ın Kazlıçeşme, Yenikapı ve Ayrılıkçeşme duraklarında yoğunluk oluştu. Duraktakiler anonslar ile uyarıldı.

İşte seferlerin iptalinin ardından tünelde yürüyen vatandaşlar:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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