Gelinin Ehliyet Alacağını Duyan Damat, Düğünü Terk Etti!
Gaziantep'teki Çatışmada Şok Eden Detay! Evin 2. Ve 3. Katına Kum Torbalarıyla Mevzi Yapmışlar
4 Kişinin Öldüğü Tüpraş Patlamasında, Haberi Alan İşçilerin Yakınları Sinir Krizi Geçirdi
Erdoğan Sırbistan'da Konuşurken, Fetö Yuhalandı
Şampiyonlar Liginde Monaco - Beşiktaş Maçı Şifresiz Kanalda
Mehmet Demirkol: Beşiktaşlı Atiba, Tff Başkanı Olsun
Google, Apple'ı Yanlışlıkla Satın Aldı
Deaş'ın Köle Yaptığı Kadın: Bize Garajda Günlerce Tecavüz Ettiler
Irak Federal Mahkemesinden, Ikby'de Referandumu Gerçekleştiren Görevlilere Tutuklama Kararı
Erdoğan: Sırbistan'la 5 Bin Ton Et İthalatı İçin Anlaştık
İstanbul'daki Trafik Sıkışıklığının Yıllık Maliyeti 6 Milyar Lira
Yeni Gümrük Birliği Türkiye'ye 12,5 Milyar Euro Katkı Sağlayacak
Naim'in Son Durumu Belli Oldu
Trabzonsporlu 2 Futbolcu, Beşiktaşlı Talisca'nın Başını Döndürdü
Ev Hanımıydı, Şimdi Yurt Dışına Çikolata İhraç Eden Şirketin Patronu Oldu
Farklı Ülkelerden Vize Başvurusu Yaparak Abd Ambargosu Delinecek
Gaziantep'te Eve Baskına Giden Polislere Ateş Açıldı!
Başbakan Yıldırım, Valileri Karşısına Alıp Uyardı: Hata Yapın Ama Hainlik Yapmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözcüsü Kalın, Belgrad'da Tuna Nehri Türküsünü Söyledi
Büyük İstanbul Projesi, Yıl Sonunda Tamamlanarak İhaleye Çıkacak

Marmara'nın Bodrum'u Çınarcık, 300 Bin Kişiyi Ağırlayacak

MARMARA'NIN BODRUM'U ÇINARCIK, 300 BİN KİŞİYİ AĞIRLAYACAK

Marmara'nın Bodrum'u olarak nitelendirilen Yalova Çınarcık'ta bayram tatilini geçirecek tatilciler ilçeyi doldurmaya başladı. İlçe, bayram tatilinde 300 bin kişiyi ağırlayacak.

Tarih : 27 Ağustos 2017, 13:30
Puan Ver : Marmara'nın Bodrum'u Çınarcık, 300 Bin Kişiyi Ağırlayacak(8/10)4

Marmara'nın Bodrum'u olarak nitelendirilen Yalova Çınarcık'ta bayram tatilini geçirecek tatilciler ilçeyi doldurmaya başladı. Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, ilçenin yerleşik nüfusunun on katı olan 300 bin kişiyi ağırlayacağını öngördüklerini söyledi.

ESNAFIN YÜZÜ GÜLÜYOR

Çınarcık esnafının yüzünü güleceğini söyleyen Başkan Avni Kurt, "Özellikle buradaki esnaf arkadaşlarımız ekonomik olarak güçlenecekler, kışa da daha kuvvetli girecekler. 10 günlük Kurban Bayramı tatili Çınarcık'ta herkesin yüzünü güldürdü. Daha çok Marmara illerinden vatandaşlarımız burayı tercih ediyor. Bayram tatili boyunca nüfusumuzun 300 bin seyrinde olacağını düşünüyorum" dedi.

"NÜFUS YÜZDE 40 ARTACAK"

Çınarcık Çevresi Koruma Kalkındırma Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Naci Soyer de turistlerin ilçe ekonomisine katkı sağladığını söyledi. İDO'ya ait gemilerin İstanbul'dan dolu dolu gelmeye başladığını söyleyen Soyer, "Halk buraya gönül vermiş gibi buraya akıyor. Araçlarıyla gelenler de var. Bu kadar uzun tatil beklemiyorduk. Bu yıl böyle oldu. Yazlıkçılar daha önceden gelmeye başlamıştı. Şu an bugünkü nüfusumuz yüzde 40 artacak" dedi. İstanbul'dan gelen turistler Çınarcık'taki esnafın yüzünü güldürdü. İlçede yıllardır dondurmacılık yapan Hüseyin Demirer, "Çınarcıklı olarak umutla beklemekteyiz. Hükümetimiz tatili uzattı. Biz de bayram için hazırlıklarımızı yaptık. Sezona Ramazan bayramı tatiliyle başladık. Sezonu da Kurban Bayramı tatili ile sonlandıracağız. Son on günlük tatili iyi değerlendiririz inşallah" diye konuştu. - Yalova

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Marmara  Nın  Bodrum  U  Çınarcık  300  Bin  Kişiyi  Ağırlayacak    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER