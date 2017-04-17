

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Marmara'nın batısında beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı belirtildi.







Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği ifade edildi.







kaynak:milliyet