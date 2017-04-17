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MARMARA'NIN BATISINDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT


MARMARA'NIN BATISINDAKİ KUVVETLİ YAĞIŞLARA DİKKAT
Tarih : 17 Nisan 2017, 12:03
Puan Ver : Marmara'nın Batısındaki Kuvvetli Yağışlara Dikkat(5/10)5


Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamada, Marmara'nın batısında  beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanağın, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve  Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde kuvvetli olacağı  belirtildi.



Açıklamada ani sel, su baskını, yıldırım gibi yaşanabilecek  olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli davranılması gerektiği ifade edildi.



 



kaynak:milliyet








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