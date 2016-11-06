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Marmara'da tsunami olur mu?

MARMARA'DA TSUNAMİ OLUR MU?

Marmara'da son 500 yılda meydana gelen depremlerde 6 metreye ulaşan tsunami dalgaları meydana geldiğine dikkat çeken Prof. Dr. Özener, “Türkiye'de tsunami Japonya'daki kadar etkili olmayacak” dedi.

Tarih : 06 Kasım 2016, 10:52
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi'nde (KRDAE) “Dünya Tsunami Günü”nde düzenlenen basın toplantısı ile deprem ve tsunami gibi afetlerin zararlarının azaltılması için yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi. 



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'in ev sahipliğinde “Dünya Tsunami Farkındalık Günü” nedeniyle düzenlenen toplantısında KRDAE Bölgesel Deprem-Tsunami Gözlem Merkezi (BDTİM) Akreditasyon Süreci hakkında bilgi verildi. Bölgesel Deprem-Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi'nin, geçtiğimiz günlerde tsunami hizmet sağlayıcısı olduğunu belirten Prof. Dr. Haluk Özener, “Türkiye ve çevresinde meydana gelen tüm depremleri, denizlerde meydana gelebilecek su seviyesi değişimlerini gözlemliyoruz. Erken uyarı sistemimizde tsunami modellemeleri yaparak bir depremin tsunami oluşturma potansiyelini belirleyebiliyoruz. Tsunami oluşacağı düşünülen kıyılardaki tahmin noktalarına ilk dalganın tahmini varış zamanını liste halinde iletiyoruz” dedi.








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