

Yaz sıcaklarından bunalan vatandaşlar bayram tatilini fırsat bilerek serinlemek için sahillere akın etti. Denizlerdeki yoğunluğun artmasıyla boğulma vakaları da çoğaldı. İstanbul Gürpınar'da Erkan Köse (32) ve İmdat Gökdeniz (31), soyadları henüz belirlenemeyen arkadaşları Haydar, Cemal ve Koray ile balık tutmak için fiberglas tekne ile Marmara denizine açıldı.







Yeterli dayanıklılığa sahip olmayan tekne bir süre sonra dalgalar nedeniyle alabora oldu. 5 arkadaş denizde çırpınmaya başladı. Durumu fark eden balıkçı tekneleri yardıma koştu.







Erkan Köse yaralı kurtarılırken, İmdat Gökdeniz ile ismi belirlenemeyen bir arkadaşının cesedine ulaşıldı. Kayıp 2 gencin bulunması için ise Sahil Güvenlik ekipleri arama çalışmaları başlattı. Beşiktaş'ta da önceki gece arkadaşlarıyla denize girdikten bir süre sonra kaybolan Barış İ.'nin (17) cesedi Bebek Vapur İskelesi açıklarında bulundu.