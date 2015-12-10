

İç tüketimini gerekçe göstererek gaz arzını kısan İran, dünden itibaren akışı kademe kademe artırmaya başladı ancak, yaklaşan soğuk havalar nedeniyle Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı alarma geçti.







Bakanlık, cuma gününden itibaren büyük ölçekli gaz tüketimiyle öne çıkan İstanbul'u ve Marmara'yı vurması beklenen kara kış için hazırlık başlattı. BOTAŞ, arztalep dengesini sağlamak için özel sektörün işlettiği doğalgaz santrallarına yazı yazarak gaz arzını bugünden itibaren yüzde 50 kısacağını duyurdu. Gaz tüketiminin daha da artması durumunda yeni önlemler devreye konulacak. Gaz- Bir Başkanı Yaşar Aslan, soğuk havanın yurdun tümünü etkilemesi halinde tüketimlerin çok yükseleceğini belirtti.