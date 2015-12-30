

Beyaz zirve Uludağ'da yılbaşı hazırlıkları tamamlanırken beklenen kar gece saatlerinde yağmaya başladı. Aniden başlayan kar yağışı işletmecilerin yüzünü güldürürken, yeni yılı Uludağ'da kutlamayı planlayan vatandaşlar da otellerde rezervasyon yaptırmaya başladı. Beyaza bürünen oteller bölgesinde hava sıcaklığı eksi 5 dereceye kadar düşerken, bölge yoğun sisle kaplandı. Kar yağışının bu hafta devam edeceği bildirilirken, zirvedeki otellerin yılbaşını gününe kadar yüzde 90 doluluk oranına ulaşması bekleniyor.