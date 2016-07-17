O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

MARMARA'DA DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ


MARMARA'DA DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Tarih : 17 Temmuz 2016, 12:59
Puan Ver : Marmara'da Deprem! İstanbul'da Da Hissedildi(7/10)12


Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nin 4.1 kilometre açığında Marmara Denizi'nde, saat 11.55'te Richter Ölçeği'ne göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü,  7.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ise derinliğini 8.9 kilometre olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü ise 3.9 olarak bildirdi.










Etiketler: Marmara  Da  Deprem  İstanbul  Da  Da  Hissedildi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER