MARMARA'DA DEPREM! İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ
Yalova'nın Çınarcık İlçesi'nin 4.1 kilometre açığında Marmara Denizi'nde, saat 11.55'te Richter Ölçeği'ne göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 7.4 kilometre derinlikte meydana gelen depremin büyüklüğünü 4.0 olarak açıklarken, Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ise derinliğini 8.9 kilometre olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü ise 3.9 olarak bildirdi.
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