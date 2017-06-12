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MARMARA VE EGE'DE DEPREM! İŞTE DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ


MARMARA VE EGE'DE DEPREM! İŞTE DEPREMİN MERKEZ ÜSSÜ
Tarih : 12 Haziran 2017, 16:39
Puan Ver : Marmara Ve Ege'de Deprem! İşte Depremin Merkez Üssü(7/10)7


AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; Depremin merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi... Depremin şiddeti ise 6,3



Saat 15.28' de Merkezüssü Ege Denizi'nde 6.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere, Çanakkale, Bursa ve İzmir' de de hissedildi.



Depremin 6,96 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.



 



kaynak:sabah








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