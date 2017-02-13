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marmara üniversitesinde tehlikeli gerginlik

MARMARA ÜNİVERSİTESİNDE TEHLİKELİ GERGİNLİK

Marmara Üniversitesinde akademisyenlerin görevden alınmasına tepki göstermek için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerle, karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede çıktı.

Tarih : 13 Şubat 2017, 13:02
Puan Ver : Marmara Üniversitesinde Tehlikeli Gerginlik(5/10)7


Marmara Üniversitesinde akademisyenlerin görevden alınmasına tepki göstermek için basın açıklaması yapmak isteyen öğrencilerle, karşıt görüşlü öğrenciler arasında arbede çıktı. Basın açıklaması yapanlara taş ve şişe atan gruba polis müdahale etti.



Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsünde bir grup öğrenci, görevden alınan akademisyenlere destek açıklaması yapmak için toplandı. Basın açıklaması yapmak isteyen gruba üniversite içerisinden bir grup öğrenci tepki gösterdi. Basın açıklaması yapanların üzerine taş ve şişe atan öğrencilere polis müdahale etti. Bu sırada polisle öğrenciler arasında da arbede yaşandığı görüldü. Gerginlik polis tarafından önlendikten sonra bu kez de üniversitenin dışından gelen başka bir grup basın açıklaması yapan gruba taş ve cam şişe yağdırdı. Polisin araya girmesiyle üniversitedeki gerginlik büyümeden kontrol altına alındı. Polisin üniversite çevresindeki güvenlik önlemleri sürüyor.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Marmara  Üniversitesinde  Tehlikeli  Gerginlik    haber

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