

Marmara Bölgesi üzerindeki hava sahası görerek uçuş yapan tüm sivil hava araçların uçuşlarına kapatıldı.Notam olarak adlandırılan havacılara bilgi notunda yasağın devlet, ambulans ve yangın söndürme amaçlı kullanılan hava araçları hariç, uçuş yapamayacak. İstanbul'un yanı sıra Bursa'dan Tekirdağ'a kadar olan bölgedeki kısıtlama, Türk havacılık tarihinin en büyük uçuşa kapatma alanı olduğu bildirildi. Notam TR'de yer alan bilgilere göre uçuş yasağı gece 21.05'e kadar devam edeceği ifade edildi. Bu yasak aletli uçuş yapan yolcu uçaklarını kapsamıyor.