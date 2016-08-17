

Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler, 17 Ağustos 1999'da yaşanan depremin merkez üssü olan Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde saat 03.02'de saygı duruşuyla anıldı.







Kavaklı sahilindeki Deprem Anıtı önünde Marmara Depremi'nin 17. yılı dolayısıyla düzenlenen anma etkinliğinde Kur'an-ı Kerim okundu, felaketin yaşandığı saat olan 03.02'de saygı duruşunda bulunuldu.







Yaşamını yitirenler anısına anıta çelenk bırakıldı, denize karanfiller atıldı ve dua edildi.







Gölcük Kaymakamı Adem Yazıcı, etkinlikte yaptığı konuşmada, 17 Ağustos 1999 tarihinin Türkiye için bir milat olduğunu söyledi.







Türkiye'nin deprem bölgesinde yer aldığını hatırlatan Yazıcı, depremle ilgili yapılan her törende geçmişin muhasebesini yaptıklarını bildirdi.







Yazıcı, depremle yaşamayı öğrenmek gerektiğini dile getirerek, yapı stokları ve planlamaları bu bilinçle yapmanın hem devletin hem de toplumun görevi olduğunu anlattı.







Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş de 17 yıl önceki depremden gerekli dersleri alarak geleceği şekillendirmenin gayreti içinde olduklarını vurguladı.