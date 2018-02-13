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Marmara Denizi'nde Yakalanan 2,5 Metrelik Kılıç Balığının Kilosu Dudak Uçuklattı
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Marmara Denizi'nde Yakalanan 2,5 Metrelik Kılıç Balığının Kilosu Dudak Uçuklattı

MARMARA DENİZİ'NDE YAKALANAN 2,5 METRELİK KILIÇ BALIĞININ KİLOSU DUDAK UÇUKLATTI

Marmara Denizi'nde bir balıkçı, yakaladığı 100 kilogram ağırlığında 2,5 metre uzunluğundaki kılıç balığını Lüleburgaz'da balık tezgahında sergiliyor.

Tarih : 13 Şubat 2018, 13:40
Puan Ver : Marmara Denizi'nde Yakalanan 2,5 Metrelik Kılıç Balığının Kilosu Dudak Uçuklattı(6/10)2

Marmara Denizi'nde yakalanan kılıç balığı, Lüleburgaz'da balıkçı tezgahında sergileniyor.

2,5 METRE, 100 KİLOLUK

Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda, 100 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.

Balıkçı Sami Küçük, ilk kez bu ölçülerde bir kılıç balığını tezgahında sergilediğini söyledi.

KİLOSUNU 70 TL'DEN SATACAK

Balığın kilosunu 70 liradan satacağını belirten Küçük, "Bu kılıç balığı yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2,5 metre uzunluğunda. Böylesi zor görünür. Biz de bunu vatandaşlarımızla paylaşmak için satın alıp tezgahımızda sergiledik.

"GERÇEK OLDUĞUNA İNANMIYORLAR"

Vatandaşlar önce şaşırıyor, sonra yakından inceliyor. Gerçek olduğuna inanmayanlar var ama ilgi çok fazla. Herkese teşekkür ederiz." dedi.

Vatandaşlardan Yusuf Sandıkçı da kılıç balığını ilk kez yakından gördüğünü ve dokunabildiğini bildirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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