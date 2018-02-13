MARMARA DENİZİ'NDE YAKALANAN 2,5 METRELİK KILIÇ BALIĞININ KİLOSU DUDAK UÇUKLATTI
Marmara Denizi'nde bir balıkçı, yakaladığı 100 kilogram ağırlığında 2,5 metre uzunluğundaki kılıç balığını Lüleburgaz'da balık tezgahında sergiliyor.
Marmara Denizi'nde yakalanan kılıç balığı, Lüleburgaz'da balıkçı tezgahında sergileniyor.
2,5 METRE, 100 KİLOLUK
Yaklaşık 2,5 metre uzunluğunda, 100 kilogram ağırlığındaki kılıç balığı, vatandaşların ilgi odağı oldu.
Balıkçı Sami Küçük, ilk kez bu ölçülerde bir kılıç balığını tezgahında sergilediğini söyledi.
KİLOSUNU 70 TL'DEN SATACAK
Balığın kilosunu 70 liradan satacağını belirten Küçük, "Bu kılıç balığı yaklaşık 100 kilo ağırlığında ve 2,5 metre uzunluğunda. Böylesi zor görünür. Biz de bunu vatandaşlarımızla paylaşmak için satın alıp tezgahımızda sergiledik.
"GERÇEK OLDUĞUNA İNANMIYORLAR"
Vatandaşlar önce şaşırıyor, sonra yakından inceliyor. Gerçek olduğuna inanmayanlar var ama ilgi çok fazla. Herkese teşekkür ederiz." dedi.
Vatandaşlardan Yusuf Sandıkçı da kılıç balığını ilk kez yakından gördüğünü ve dokunabildiğini bildirdi.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
- Kaçak Avcı Aslanlara Yem Oldu, Geriye Sadece Kafası Kaldı
- Böyle Hataya Can Kurban! Hesabına Yanlışlıkla 2 Trilyon Euro Yattı
- Hollandalı Bakan Kendi Kendini İfşa Etti! Putin Görüşmesi Yalanlandı
- Gözaltına Alınan Eski Cumhurbaşkanı Ukrayna'dan Sınır Dışı Edildi
- Putin Ve Trump, İsrail- Filistin Krizinin Çözümünü Görüştü
Bu Haberle İlgili Yorumlar