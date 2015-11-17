İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17:45'te yaşanan depremin büyüklüğünü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ise 4 olarak duyurdu. depremin ardından, 3.0 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi