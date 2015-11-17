MARMARA DENİZİ'NDE PEŞ PEŞE 3 DEPREM
İstanbul'da Marmara Denizi açıklarında 4,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 17:45'te yaşanan depremin büyüklüğünü Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı (AFAD) ise 4 olarak duyurdu. depremin ardından, 3.0 ve 3.5 büyüklüğünde iki deprem daha kaydedildi
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre saat 17.45'te merkez üssü Marmara Denizi'nin doğusu olan 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Marmara Denizi zeminin 6.9 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İstanbul'da hissedildi. Kısa süreli korkuya neden olan depremde hasar meydana gelmedi.
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