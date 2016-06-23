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marmara denizi'nde deprem

MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM

Marmara Denizi'nin doğusunda İstanbul'a yakın bir noktada Yalova açıklarında gece 02.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Tarih : 23 Haziran 2016, 09:04
Puan Ver : Marmara Denizi'nde Deprem(8/10)8


 Marmara Denizi'nin doğusunda İstanbul'a yakın bir noktada Yalova açıklarında gece 02.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.



Kandilli Rasathanesi, yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.



Marmara Denizi'nin doğusunda İstanbul'a yakın bir noktada Yalova açıklarında meydana gelen deprem Yalova, Bursa ve İstanbul'da hissedildi.








Etiketler: Marmara  Denizi  Nde  Deprem    haber

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