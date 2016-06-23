MARMARA DENİZİ'NDE DEPREM
Marmara Denizi'nin doğusunda İstanbul'a yakın bir noktada Yalova açıklarında gece 02.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nin doğusunda İstanbul'a yakın bir noktada Yalova açıklarında gece 02.36'da 3.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi, yerin 9.9 kilometre derinliğinde gerçekleşen 3.6 şiddetinde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Marmara Denizi'nin doğusunda İstanbul'a yakın bir noktada Yalova açıklarında meydana gelen deprem Yalova, Bursa ve İstanbul'da hissedildi.
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