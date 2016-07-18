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MARMARA BÖLGESİ'NDE UÇUŞ YASAĞI 22 TEMMUZA KADAR UZATILDI


MARMARA BÖLGESİ'NDE UÇUŞ YASAĞI 22 TEMMUZA KADAR UZATILDI
Tarih : 18 Temmuz 2016, 14:29
Puan Ver : Marmara Bölgesi'nde Uçuş Yasağı 22 Temmuza Kadar Uzatıldı(10/10)10


İSTANBUL, Tekirdağ, Yalova ve Bursa'yı kapsayan ve önceki gün ilan edilen uçuş yasağı, 22 Temmuz Cuma gününe kadar uzatıldı. NOTAM olarak adlandırılan havacılara bilgi notunda, görerek uçan sivil helikopter ile uçakların uçuşları durduruldu. Bu yasak, aletli uçuş kurallarına göre uçan yolcu havayolları ve diğer uçakları ise kapsamıyor.



ASKERİ HAVA ARAÇLARI ÖN MÜSAADE İLE UÇACAK



Hazırlanan NOTAM'da askeri uçak veya helikopterler, uçuşa kapalı bölgede ancak 'ön müsaade' alarak uçabilecek. Bu yasak, ambulans, yangın söndürme ve polis gibi devlet hava araçlarını ise kapsamıyor.



DRONE'LARA YASAK



Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), dün yaptığı açıklamada İstanbul Hava Sahası üzerinde drone olarak da bilinen insansız hava araçlarının (İHA) uçuşunun yasaklandığını duyurmuştu. Bugün sosyal medya üzerinden açıklama yapan SHGM, "Bu süre zarfında yasak olmayan yerlerde dahi İHA kullanılmamasını şiddetli şekilde tavsiye ediyoruz" diye açıklama yaparak duyarlı olunmasını istedi.








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