

İstanbul'da bu akşam korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17:45'te yaşandı. AFAD'dan gelen bilgilere göre depremin merkez üssü Marmara Denizi. Depremin büyüklüğü is 4 olarak duyuruldu.







Deprem İstanbul'un 25 kilometre güneybatısında meydana geldi. 12 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi.



Kısa süreli korkuya neden olan depremde hasar meydana gelmedi.