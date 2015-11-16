MARMARA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
İstanbul'da bu akşam korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17:45'te yaşandı. AFAD'dan gelen bilgilere göre depremin merkez üssü Marmara Denizi. Depremin büyüklüğü is 4 olarak duyuruldu.
Deprem İstanbul'un 25 kilometre güneybatısında meydana geldi. 12 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi.
Kısa süreli korkuya neden olan depremde hasar meydana gelmedi.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar