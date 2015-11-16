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MARMARA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR


MARMARA BEŞİK GİBİ SALLANIYOR
Tarih : 16 Kasım 2015, 20:13
Puan Ver : Marmara Beşik Gibi Sallanıyor(8.8/10)12


İstanbul'da bu akşam korkutan bir deprem meydana geldi. Deprem saat 17:45'te yaşandı. AFAD'dan gelen bilgilere göre depremin merkez üssü Marmara Denizi. Depremin büyüklüğü is 4 olarak duyuruldu.



Deprem İstanbul'un 25 kilometre güneybatısında meydana geldi. 12 kilometre derinliğindeki deprem İstanbul ve çevresinde hissedildi.

Kısa süreli korkuya neden olan depremde hasar meydana gelmedi.








Etiketler: Marmara  Beşik  Gibi  Sallanıyor    haber

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