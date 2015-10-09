MARKOVİC'TEN SKANDAL TWEET!
Arnavutluk - Sırbistan maçı öncesi Fenerbahçeli Markovic'ten tepki çeken paylaşım.
Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Lazar Markovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti.
Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Markovic'in, ülkesinin Arnavutluk ile oynadığı maç öncesinde sosyal medya hesabından Kosova'yla ilgili paylaşım yapıldı.
Sırbistan Bayrağı üzerine Sırpça "Kosova Sırbistan'dır" yazısının bulunduğu görselin paylaşımı, Türk kullanıcılardan tepki gördü.
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
DÜNYA HABERLERİ
Bu Haberle İlgili Yorumlar