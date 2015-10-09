O Ülkeye Askeri Müdahale Gelebilir!
Yıldırım: Türkiye Hakikaten Büyük Bir Savaş Veriyor
Ünlü Oyuncu Uçakta Kalp Krizi Geçirdi!
Dev Transfer Tamamlandı! Draxler, Psg'de!
Fenerbahçe'ye Bedava Transfer: Taison
Fetö'cüler Yurtdışına Kaçarken Yakalandı
Memurlar Ssk'lı Eşine Kavuşacak!
Abd'den Tarihi Adım! İsrail Çıldırdı...
Adana İstanbul Uçak Bileti
Çikolata Slim Kullananlar Ne Diyor
Peluş Oyuncaklar Yaş Farkı Tanımıyor
Abd'den Türkiye İçin Güvenlik Uyarısı
Mardin'de Terör Örgütü Pkk Ve Hain Saldırıları Kınandı
Deaş'ın Karargah Binası İmha Edildi
Bakanlık'tan Erken Rezervasyon Uyarısı
El Bab'ın Anahtarı: Akil Tepesi
Pkk'nın Menfeze Tuzakladığı Patlayıcı İmha Edildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'bize Dokunan Hesabını İyi Yapsın'
Balık Alırken Mutlaka Dikkat Edilmesi Gerekenler!
Ukrayna'da Fetö Okullarına İnceleme

markovic'ten skandal tweet!

MARKOVİC'TEN SKANDAL TWEET!

Arnavutluk - Sırbistan maçı öncesi Fenerbahçeli Markovic'ten tepki çeken paylaşım.

Tarih : 09 Ekim 2015, 10:23
Puan Ver : Markovic'ten Skandal Tweet!(0/10)


Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Lazar Markovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti.



Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Markovic'in, ülkesinin Arnavutluk ile oynadığı maç öncesinde sosyal medya hesabından Kosova'yla ilgili paylaşım yapıldı.



Sırbistan Bayrağı üzerine Sırpça "Kosova Sırbistan'dır" yazısının bulunduğu görselin paylaşımı, Türk kullanıcılardan tepki gördü.








Etiketler: Markovic  Ten  Skandal  Tweet    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER