

Fenerbahçe'nin İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Sırp futbolcu Lazar Markovic, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla tepki çekti.







Sakatlığı nedeniyle Sırbistan Milli Takımı'nın kadrosundan çıkarılan Markovic'in, ülkesinin Arnavutluk ile oynadığı maç öncesinde sosyal medya hesabından Kosova'yla ilgili paylaşım yapıldı.







Sırbistan Bayrağı üzerine Sırpça "Kosova Sırbistan'dır" yazısının bulunduğu görselin paylaşımı, Türk kullanıcılardan tepki gördü.