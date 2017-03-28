

Altunbilek, doğada çözülmesi yüzyıllar süren, hem milletin geleceğini hem insan sağlığını tehdit eden naylon poşet kullanımının satış noktalarında ücretli olması yönünde yasal düzenlemenin 2018'in başında hayata geçeceğini kaydederek, bu konudaki düzenlemenin ABD ve birçok Avrupa ülkesinde başarıyla uygulandığını vurguladı.







Türkiye'de hayata geçecek düzenleme için çalışma yapacaklarını, naylon poşetlerin doğaya ve insan sağlığına verdiği zararları vatandaşa anlatacaklarını aktaran Altunbilek, yerel marketler olarak müşterilerine her türlü kolaylığı sağlayacaklarını bildirdi.







kaynak:milliyet