MARKETLER KURBANLIK FİYATLARINI BELİRLEDİ
Kurban bayramına bir aydan az bir süre kalması gözleri kurbanlık pazarına çevirdi. Bu yıl önceki yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 20-30 arasında daha pahalı olması bekleniyor. Süpermarketler de şimdiden kurbanlık fiyatlarını belirledi.
Migros'ta karkas ağırlığı 12 kilogram olan koçun fiyatı 775 lira olarak belirlendi. Karkas ağırlık 16-18 kilograma çıktığında fiyat 875 liraya yükseliyor. Migros'ta büyük baş hayvanın hisse fiyatı (yedide biri) ise 995 lira.
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