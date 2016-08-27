Kurban bayramına bir aydan az bir süre kalması gözleri kurbanlık pazarına çevirdi. Bu yıl önceki yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 20-30 arasında daha pahalı olması bekleniyor. Süpermarketler de şimdiden kurbanlık fiyatlarını belirledi.