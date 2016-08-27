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marketler kurbanlık fiyatlarını belirledi

MARKETLER KURBANLIK FİYATLARINI BELİRLEDİ

Kurban bayramına bir aydan az bir süre kalması gözleri kurbanlık pazarına çevirdi. Bu yıl önceki yıla göre kurbanlık fiyatlarının yüzde 20-30 arasında daha pahalı olması bekleniyor. Süpermarketler de şimdiden kurbanlık fiyatlarını belirledi.

Tarih : 27 Ağustos 2016, 12:49
Puan Ver : Marketler Kurbanlık Fiyatlarını Belirledi(0/10)


Migros'ta karkas ağırlığı 12 kilogram olan koçun fiyatı 775 lira olarak belirlendi. Karkas ağırlık 16-18 kilograma çıktığında fiyat 875 liraya yükseliyor. Migros'ta büyük baş hayvanın hisse fiyatı (yedide biri) ise 995 lira.








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