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Market sapığı, sıra bekleyen kadının etek altını videoya çekti

MARKET SAPIĞI, SIRA BEKLEYEN KADININ ETEK ALTINI VİDEOYA ÇEKTİ

Güney Afrika'da benzin istasyonunun marketinde sıraya giren sapık, önündeki mini etekli kadının altına telefonunu atarak videosunu çekti.

Tarih : 21 Şubat 2018, 01:30
Puan Ver : Market Sapığı, Sıra Bekleyen Kadının Etek Altını Videoya Çekti(10/10)6

Güney Afrika'da benzin istasyonunun marketinde sıraya giren sapık, önündeki mini etekli kadının altına telefonunu atarak videosunu çekti. Kadın tarafından fark edildiğini anlayan sapık telefonu düşürmüş gibi yerden alarak kasaya koştu.

KADININ ETEK ALTI GÖRÜNTÜLERİNİ ÇEKTİ

Güney Afrika'da polisin yayınladığı görüntülerde, Richards Bay şehrinde bulunan bir bezin istasyonunun marketinde mini etekli bir kadın ödeme yapmak için sırada beklediği anda güvenlik kamerasının ve istasyonun güvenlik görevlilerini kendisini izlediğini fark etmeyen bir adam kadının arkasından yaklaşıp telefonunu kadının bacakları arasında yere bırakıp etek altı görüntülerini çekti.

TELEFONU DÜŞÜRMÜŞ NUMARASI YAPTI

Kadının arkasına baktığı sırada adam telefonunu yere düşürmüş gibi tekrar alıp hızla kasaya koştu. Olaydan sonra adamın yakalanması için her hangi bir soruşturmanın açılıp açılmadığı bilinmiyor

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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