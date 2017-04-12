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markalı konutlara yabancı etkisi

MARKALI KONUTLARA YABANCI ETKİSİ

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile bu derneğe üye olan firmaların satış rakamlarını inceleyen REIDIN Türkiye Ülke Müdürü Kerim Bertrand, geçen yıl Türkiye genelinde satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi

Tarih : 12 Nisan 2017, 14:40
Puan Ver : Markalı Konutlara Yabancı Etkisi(5/10)6


GYODER ve GYODER'e üye olan firmaların satışları üzerinden yapılan araştırmaya göre; Türkiye'deki her 5 markalı konuttan biri yabancıya satıldı.



Geçen yıl kampanyaların da etkisiyle markalı konutların satış hızının olumsuzluklara rağmen iyi gittiğini dile getiren Bertrand, toplam satılan markalı konutların yüzde 21'ini yabancıların aldığını söyledi.



Bertrand, geçen yıl ocakta yapılan markalı konut satışlarının yüzde 34'ünün yabancılara yönelik olduğunu kaydederek, bu oranın şubatta yüzde 30, martta, nisanda, mayısta yüzde 23 olarak gerçekleştiğini bildirdi.



 



kaynak:habertürk






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