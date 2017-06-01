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markafoni kapandı

MARKAFONİ KAPANDI

Türkiye'de 2008 yılından beri hizmet veren moda ve alışveriş sitesi Markafoni, bugün web sitelerinde yaptıkları duyuruyla kapandıklarını açıkladı.

Tarih : 01 Haziran 2017, 11:44
Puan Ver : Markafoni Kapandı(5/10)2


Sitede yayımlanan mesajda, işletmenin sürdürülebilirliğini sağlayacak oranda kârlılık sağlanamadığı belirtilirken, bu tür bir iş modeli için zorlu olan ekonomik ortamın sebep olduğuna yer verildi.










Etiketler: Markafoni  Kapandı    haber

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