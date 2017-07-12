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Markafoni 14 Temmuz'da Yeniden Tüketiciyle Buluşacak

MARKAFONİ 14 TEMMUZ'DA YENİDEN TÜKETİCİYLE BULUŞACAK

Türkiye'nin ilk online alışveriş sitelerinden Markafoni geri dönüyor. Site tüketici ile 14 Temmuz'da tekrardan buluşacak.

Tarih : 12 Temmuz 2017, 09:20
Puan Ver : Markafoni 14 Temmuz'da Yeniden Tüketiciyle Buluşacak(8/10)4

Türkiye'nin ilk online alışveriş sitelerinden Markafoni geri dönüyor. Site 9 yıl önce kurulmuş ve geçtiğimiz yıllarda Güney Afrika merkezli Naspers'e satılmıştı. 30 Haziran'da Türkiye faaliyetlerine son veren Markafoni, şimdi Sivaslı iş adamı ve yatırımcı Cafer Mahiroğlu tarafından baştan yaratılıyor. İngiltere'nin Türk hazır giyim markalarından Select'in Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu CNN Türk'e yaptığı açıklamada, 'Markafoni uzun süredir ilgimi çekiyordu' derken, markanın satın alımı, ürün ve altyapı için toplam 30 milyon dolar yatırımyaptığını açıkladı. Yeni site tüketici ile 14 Temmuz'da buluşacak.

YAKLAŞIK 400 KİŞİ ALACAK

Daha önce yaptığı açıklamada Markafoni'yi 15 milyon dolara aldıklarını ve önümüzdeki 3 yılda da 15 milyon dolarlık yatırım yapacaklarını anlatan Mahiroğlu, "Sitenin altyapısında ve tasarımında bazı düzenlemeler yapıyoruz. Ayrıca eskisinden farklı olarak tüm ürünleri önce kendi depomuza alacağız, burada kalite kontrolünü yaptıktan sonra müşterilere sevk edeceğiz. Ürünler farklı günlerde ulaşmayacak, tüm siparişler tek bir paket halinde gidecek. Ertesi gün teslimat seçeneğini de ekleyeceğiz. Sitedeki karmaşıklığı da kaldırıyoruz. Daha basit bir tasarım olacak ve eskisi kadar fazla kampanya çıkmayacak. Sitedeki koleksiyonları eskiye göre daha hızlı değiştireceğiz. Ayrıca kendi markamızı da satacağız." şeklinde konuşmuştu.

Mahiroğlu firmada halen 30 kişinin çalıştığını ancak bu rakamı bir yıl içinde 300-400 kişiye ulaştıracaklarında belirtmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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