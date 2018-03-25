Merkezi Aydın Bozdoğan'da bulunan ülkenin değişik illerinde ve Bodrum'da şube açan Aydınlı Mehmet Hoca adlı Medyum Mehmet Pala, kurduğu internet sitesi ile sahte medyumlara karşı vatandaşları uyardı. Her meslekte olduğu gibi medyumluk mesleğini de ehil olmayan kişilerce gayri yasal bir şekilde yapmaya çalışanların her geçen gün arttığını belirten Mehmet Pala, "Yüzde 100 garanti veren, vergisi resmi belgesi olmayan kişilere kanmayın" dedi.

"MERDİVEN ALTI MEDYUMLARA KANMAYIN"

Aydınlı Mehmet Hoca adı ile Türk Patent Enstitüsü'ne marka tescili yaptırması gündeme gelen ve havas ilmi konusunda kendini yetiştirdiğini belirten Mehmet Pala şimdi de adına internet sitesi kurdu. İnternet sayfasından vatandaşlara seslenen ve medyumluk mesleğini 'merdivenaltı' diye tabir ettiği yerlerde yapanlara vatandaşların kanmamasını isteyen Pala, kurduğu sitenin ana sayfasında yaptığı açıklamada "Manevi ilmin pazarlığı olmaz. Her şey Allah (CC) izni ve inayeti ile gerçekleşmektedir. Sizlere yüzde 100 kimse garanti vermez. Bu kişilere kesinlikle itibar etmeyiniz" ifadelerine yer verdi.

"GAYBI ALLAHTAN BAŞKASI BİLEMEZ"

Sayfasındaki açıklamada insanlara yardımcı olamayacağı konuları da açıklayan Mehmet Pala, görüşmeye geleceklerin mutlaka kendisine özel 850'li hattan randevu almasını isteyerek, "'Gelecek ile ilgili bilgi vermeyiz bilgi veririz diyen kimseye de itibar etmeyin. Zira, gaybı yalnızca Allah'ü Teala Hazretleri bilebilir. Şer ile ilgili olan konulara asla müsaade etmeyiz. Büyü Tılsım veya tavsiye vermez. Resmi evrak sahibi olmayan hiç kimsenin samimiyetine, 'Kesin yüzde 100 garanti' diyen hiç kimsenin de sözlerine itibar etmeyin" açıklamasına yer verdi.

Kaynak: haberinburada