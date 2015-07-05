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mark zuckerberg: birbirimize düşüncelerimizi göndereceğiz

MARK ZUCKERBERG: BİRBİRİMİZE DÜŞÜNCELERİMİZİ GÖNDERECEĞİZ

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, "Günün birinde teknoloji sayesinde birbirimize direkt 'düşüncelerimizi' gönderebileceğimize inanıyorum" dedi

Tarih : 05 Temmuz 2015, 19:49
Puan Ver : Mark Zuckerberg: Birbirimize Düşüncelerimizi Göndereceğiz(7/10)8


Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg Facebook'un ve aynı zamanda teknolojinin geleceği hakkında önemli açıklamalar yaptı.



Facebook'ta “insan iletişimini daha iyi hale getirebilmek için geliştirmeyi umduğumuz bazı trendler var“ başlığıyla paylaştığı mesajda şunları söyledi:

“İnsanlar gün geçtikçe daha gelişmiş ve zengin şekilde paylaşımlar yapmaya başlıyor. Eskiden mesajlaşırken sadece metin kullanırdık, şimdi genelde fotoğraf kullanıyoruz. Gelecekte video daha da yaygınlaşacak ve fotoğraftan çok daha önemli bir hale gelecek. Bunlardan sonra ise tüm duygularımızı ve duyusal deneyimlerimizi istediğimiz zaman insanlarla paylaşabilir hale geleceğiz.İnsalar geçmişe oranla daha sık iletişim kurmaya başladı. Eskiden kocaman bilgisayarlarımız vardı şimdi ise bunlar cebimizde taşıyabileceğimiz boyutlara geldi. Ancak buna rağmen biz bu cihazları sürekli değil günün bazı bölümlerinde kullanıyoruz. Gelecekte giyilebilir teknolojilerin gelişmesiyle bu cihazları sürekli kullanır hale gelebileceğiz. Bu da bizim iletişimizi geliştirecek.Günün birinde teknoloji sayesinde birbirimize direkt “düşüncelerimizi” gönderebileceğimize inanıyorum. Aklınıza gelen bir düşünce istediğiniz takdirde arkadaşlarınız tarafından da bu düşünce eş zamanlı olarak deneyimlenebilecek. İşte bu yaşadığımız “en yüksek iletişim” seviyesi olacak.” 








Etiketler: Mark  Zuckerberg  Birbirimize  Düşüncelerimizi  Göndereceğiz    haber

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