

Toner' başkent Washington'da düzenlediği günlük basın toplantısında konuyla ilgili soruya verdiği yanıtta, "Türkiye ile ABD'nin YPG'yi Menbiç'ten çıkartma adına anlaştığını ilk kez duyuyorum. Böyle bir anlaşma olduğunu doğrulayamam" dedi. Toner, YPG'nin Menbiç'den zaten ayrıldığını, kendilerine verilen sözlerin tutulduğunu söyledi. Toner,Suriye'nin kuzeyinde YPG ile yoğun olarak birlkite çalıştıklarına da değinerek, "İŞİD'e karşı etkili bir savaş gücü oldular. Geniş koalisyonun bir parçasılar. YPG'nin bazı unsurları ile ilgili kaygılarını anlıyoruz, biz de verdikleri sözleri tutmalarını istemiştik, öyle de yaptılar" diye konuştu.







Türkiye medyasında yer alan haberde, ABD ile Türkiye arasında Menbiç konusunda anlaşma sağlandığı duyurulmuş, PYD'nin, Türk - ABD görev gücü denetiminde bölgeden çıkarılacağını öne sürülmüştü.