21 Nisan'da çıkışını yapan Mario Kart 8 Deluxe, Zelda'yı geride bıraktı mı? Bir alışveriş sitesinin listesindeki sonuçlara yakından bakıyoruz.



Nintendo Switchçıkışını yaptığında platform için fazla bir oyun yoktu. Ancak belki de platformun tüm zamanlardaki en sağlam oyunu olacak olan The Legend of Zelda: Breath of the Wildçıkışını yapmış durumdaydı. Bu oyun uzun süre platformun en çok satan oyunu olarak yerini korudu. Ancak Mario Kart 8 Deluxeçıkışını doludizgin yaptı ve satış konusunda oldukça başarılı bir grafik çiziyor. Bu ivme ile birlikte Mario Kart 8 Deluxe, Zelda'yı geride bıraktı mı? Sonuçlara yakından bakıyoruz.



Oyun satış platformu denince akla gelen ilk isimlerden Gamestop'unaçıkladığı rakamlarda The Legend of Zelda: Breath of the Wild'in Nintendo Switch ile bire bir satış oranıyakaladığı görülüyordu. Bu da 1 Switch ile beraber 1 The Legend of Zelda: Breath of the Wild oyunun satılması anlamına geliyordu. Bu platformun dışında bir başka büyük platform olan Amazon'da ise hareketlenme söz konusu. Zira alışveriş sitesinin video oyunları kategorisinde2017'nin en çok satanlarılistesinde Mario Kart 8 Deluxe,The Legend of Zelda: Breath of the Wild'i geride bırakmayıbaşardı.



Bu gelişmenin sadece Amazon'un içindeki satış rakamlarını kapsadığı belirtildi. Aynı zamanda bu rakamın dijital satışları değil sadece fizikselsatışlarıkapsadığıvurgulandı. Ancak genele bakıldığında daha önce çıkanThe Legend of Zelda: Breath of the Wild‘in toplamda daha fazla sattığı görülüyor. Nintendo'nun kendi oyun mağazası e-shop, diğer satış kanalları vs. derken şimdiden bir sonuç çıkarmak pek mümkün değil. En sağlıklı rakamlar Nintendo tarafından finansal sonuçlar raporlarında açıklanacaktır. Ancak bugünkü gelişmeden gördüğümüz kadarıyla Mario Kart 8 Deluxe,firmaya ciddimiktardaparakazandıracakbir potansiyelesahip.



